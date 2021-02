Van Den Doel sarà il direttore commerciale della Roma

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 16 febbraio 2021) Chi è Max Van Den– L’accordo con New Balance come nuovo partner tecnico non è l’unica novità in casa. Il club giallorosso si prepara infatti a salutare Francesco Calvo, che nonpiù il Chief Operating Officersocietà capitolina. Percorso inverso invece per Max Van Den, che diventerà il nuovo L'articolo