Valentino Rossi compie 42 anni | ecco come festeggerà il campione senza età

Leggi su dire

(Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – Che sia un pallone rotondo, come per Zlatan Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo, rispettivamente 40 anni ad ottobre e 36 già compiuti, e lì a contendersi il titolo di capocannoniere in serie A, oppure ovale, come per Tom Brady, 44 anni ad agosto e decisivo nell’ultimo Super Bowl negli Usa alla guida di Tampa Bay, cio che è certo è che nello sport la motivazione è tutto. E che gli anni contano relativamente, pesano per molti ma non per tutti. Come per Valentino Rossi, campione senza età della MotoGP, che oggi soffia su 42 candeline, compleanno che festeggerà, di rientro da un weekend di prove sulla pista di Portimao in Portogallo, nella sua Tavullia dov’è nato il 16 febbraio 1979, insieme a mamma Stefania e alla sua bella Francesca. Tanti regali per ‘The Doctor’, soprattutto quelli in arrivo dalla pista, dalle moto dello Sky Team. Proprio oggi, infatti, casualità o forse no, saranno presentate tre moto che saranno ai nastri di partenza in questa stagione, che inizierà il 28 marzo in Qatar, dello Sky Racing Team VR46: quelle di Luca Marini (al debutto in MotoGP su Ducati con Sky VR46 Avintia), Marco Bezzecchi e Celestino Vietti (su Kalex nel Mondiale di Moto2 con lo Sky Racing Team VR46). IL FUTURO DI VALENTINO ROSSI