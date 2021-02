Valentino Rossi | 42 anni per la leggenda del motociclismo

(Di martedì 16 febbraio 2021): Nato a Urbino (Marche), un pilota motociclistico. Vince nove titoli mondiali, il primo a 18, in quattro classi differenti: uno nella classe 125, uno nella 250, uno nella 500 e ...

20 anni di carriera del numero 46 raccontati da lui stesso con delle clip imperdibili per i veri appassionati.: Nato a Urbino (Marche), un pilota motociclistico. Vince nove titoli mondiali, il primo a 18 anni, in quattro classi differenti: uno nella classe 125, uno nella 250, uno nella 500 e ...Valentino Rossi spegne 42 candeline e tra gli auguri ricevuti non potevano mancare quelli del fratello Luca Marini, che tra l’altro nel 2021 sarà tra i suoi avversari nel campionato del mondo delle ...Ruben è il direttore sportivo Esponsorama Racing Ducati: "Luca merita la MotoGP. Lui ed Enea Bastianini cresceranno insieme, dandosi una mano" ...