Vaccino: somministrazioni, più di tre milioni in Italia Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di martedì 16 febbraio 2021) Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Vaccino: somministrazioni, più di tre milioni in Italia <small class="subtitle">Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 16 febbraio 2021) Immagini diffuse dal. L'articolo, più di trein del proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : Vaccino anti #coronavirus: somministrazioni, più di tre milioni in #Italia (immagini: fonte ministero della Salute)… - infoitinterno : Vaccino: in Italia superata la soglia dei 3 milioni di somministrazioni - Open_gol : Raggiunta e superata la soglia delle 3 milioni di somministrazioni di vaccino anti Coronavirus. Gli ultimi dati?? - pattygrasso : RT @RaiNews: Vaccino anti #Covid - infoitinterno : Vaccino per gli over 85, oltre 2mila cesenati prenotati: si parte con le somministrazioni -