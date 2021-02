Vaccino Covid, verso somministrazione di quello Oxford Astrazeneca fino a 65 anni (Di martedì 16 febbraio 2021) La necessità di accelerare la campagna vaccinale e gli ulteriori studi in corso stanno portando a un innalzamento dell’età fino a 65 anni del Vaccino Oxford Astrazeneca. È questo la linea espressa dagli esperti nella riunione di oggi alla quale hanno partecipato rappresentanti del ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco e regioni. L’Aifa aveva raccomandato la somministrazione del composto agli under 55 senza patologie perché non c’erano abbastanza dati sulla fascia di popolazione più anziana. Anche in altri paesi la soglia massima d’età era stata fissata in 60 o 65 anni come in Germania. La decisione finale arriverà però solo dopo una ulteriore riunione della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiesto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) La necessità di accelerare la campagna vaccinale e gli ulteriori studi in corso stanno portando a un innalzamento dell’etàa 65del. È questo la linea espressa dagli esperti nella riunione di oggi alla quale hanno partecipato rappresentanti del ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco e regioni. L’Aifa aveva raccomandato ladel composto agli under 55 senza patologie perché non c’erano abbastanza dati sulla fascia di popolazione più anziana. Anche in altri paesi la soglia massima d’età era stata fissata in 60 o 65come in Germania. La decisione finale arriverà però solo dopo una ulteriore riunione della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiesto ...

Adnkronos : #Lockdown, @RobertoBurioni: 'Covid non si risolve con chiusure ma con vaccino' - Agenzia_Ansa : 'La Nord Corea cerca di piratare il vaccino Pfizer', cyberattacco al sistema del gigante farmaceutico #ANSA - sbonaccini : #sanitaER #COVID19 VACCINO per i cittadini con 80 anni e più dell'Emilia-Romagna: alle ore 11 quasi 28mila PRENOTAZ… - GRETA1SGARBO : RT @EliseiNicole: Grecia, anziano morto 8 minuti dopo aver ricevuto vaccino anti-Covid: tragica fatalità - Sputnik Italia - COVIDbot_ITA : RT @RegioneLazio: Da giovedì 18/02 il personale scolastico e universitario, docente e non docente, con età compresa tra i 18 (anno di nasci… -