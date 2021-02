Vaccino Covid, migliaia di prenotazioni tra gli over 80 (Di martedì 16 febbraio 2021) migliaia i persone over 80 hanno prenotato il Vaccino contro il Covid. Nel Lazio quasi 1 su 10 è vaccinato, in Lombardia migliaia di prenotazioni nel primo giorno. La campagna di vaccinazione prosegue a ritmi forzati soprattutto nel Lazio, dove si conta che il Vaccino contro il Covid è già stato somministrato ad un ottantenne su dieci. Inoltre sempre nella Regione Lazio sono iniziate le somministrazioni del Vaccino agli uomini delle Forze dell’Ordine con meno di 55 anni. Vaccino Covid, ampia adesione degli over 80. Al via le somministrazioni anche personale scolastico e forze dell’ordine La risposta degli over 80 al Vaccino contro il ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 febbraio 2021)i persone80 hanno prenotato ilcontro il. Nel Lazio quasi 1 su 10 è vaccinato, in Lombardiadinel primo giorno. La campagna di vaccinazione prosegue a ritmi forzati soprattutto nel Lazio, dove si conta che ilcontro ilè già stato somministrato ad un ottantenne su dieci. Inoltre sempre nella Regione Lazio sono iniziate le somministrazioni delagli uomini delle Forze dell’Ordine con meno di 55 anni., ampia adesione degli80. Al via le somministrazioni anche personale scolastico e forze dell’ordine La risposta degli80 alcontro il ...

