Vaccino Covid Lombardia, come prenotare per gli over 80: tutte le info utili (Di martedì 16 febbraio 2021) Vaccino Covid Lombardia, come prenotare per gli over 80. Da ieri, Lunedì 15 febbraio 2021, è partita la campagna di vaccinazione anti-Covid per gli anziani over 80 (comprese le persone nate nel 1941) in Lombardia. Saranno coinvolte 726mila persone. Ad oggi, nella regione governata da Fontana, circa mezzo milione di abitanti hanno ricevuto il Vaccino. L’obbiettivo della giunta regionale è completare l’intera popolazione residente adulta entro giugno. leggi anche l’articolo —> Covid, i virologi chiedono di usare anche Sputnik V: cosa sappiamo sul Vaccino russo Dal 15 febbraio 2021 per i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni è possibile manifestare la propria ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 febbraio 2021)per gli80. Da ieri, Lunedì 15 febbraio 2021, è partita la campagna di vaccinazione anti-per gli anziani80 (comprese le persone nate nel 1941) in. Saranno coinvolte 726mila persone. Ad oggi, nella regione gnata da Fontana, circa mezzo milione di abitanti hanno ricevuto il. L’obbiettivo della giunta regionale è completare l’intera popolazione residente adulta entro giugno. leggi anche l’articolo —>, i virologi chiedono di usare anche Sputnik V: cosa sappiamo sulrusso Dal 15 febbraio 2021 per i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni è possibile manifestare la propria ...

Adnkronos : #Lockdown, @RobertoBurioni: 'Covid non si risolve con chiusure ma con vaccino' - disinformatico : Pensare che il vaccino anti-Covid possa infettare è come pensare che la foto segnaletica di un ladro possa rapinart… - sbonaccini : #sanitaER #COVID19 VACCINO per i cittadini con 80 anni e più dell'Emilia-Romagna: alle ore 11 quasi 28mila PRENOTAZ… - SamueleAstuti : 'Le dosi di vaccino anti Covid in questo momento [...] non ci consentono di vaccinare i cittadini della Lombardia i… - swonsae : La variante inglese , e la continua farsa del COVID ,vogliono arrivare al microchip sottocutaneo, il vaccino dove r… -