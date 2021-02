Vaccino Covid, indicazioni dell’Usr Puglia per il personale scolastico (Di martedì 16 febbraio 2021) L'Usr per la Puglia trasmette il Piano Straordinario di Vaccinazione anti Covid-19 - Aggiornamento vaccini disponibili - Vaccino ASTRAZENECA - Circolare Ministero Salute 0005079/2021 - NOTIFICA - indicazioni OPERATIVE” L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 febbraio 2021) L'Usr per latrasmette il Piano Straordinario di Vaccinazione anti-19 - Aggiornamento vaccini disponibili -ASTRAZENECA - Circolare Ministero Salute 0005079/2021 - NOTIFICA -OPERATIVE” L'articolo .

Adnkronos : #Lockdown, @RobertoBurioni: 'Covid non si risolve con chiusure ma con vaccino' - disinformatico : Pensare che il vaccino anti-Covid possa infettare è come pensare che la foto segnaletica di un ladro possa rapinart… - sbonaccini : #sanitaER #COVID19 VACCINO per i cittadini con 80 anni e più dell'Emilia-Romagna: alle ore 11 quasi 28mila PRENOTAZ… - lavocedigenova : Covid, oltre 10 mila cittadini liguri hanno già prenotato il vaccino - MatthewAndrew93 : RT @ComVentotene: Quando le sentenze non incontrano la realtà: lasciare degli individui con solo la prima dose iniettata rischia di favorir… -