Vaccino Covid, in 24 ore 250.845 adesioni: “I nostri nonni, esempio di responsabilità” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Dalle nostre nonne e dai nostri nonni una grandissima dimostrazione di responsabilità e voglia di vivere. La loro adesione così convinta e massiccia alla campagna vaccinazioni sia da esempio per tutti i lombardi”. La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, commenta così la raccolta di adesioni al piano vaccinazioni per gli over 80, a 24 ore dalla partenza di lunedì 15 febbraio, “L’interesse manifestato dai nostri ultraottantenni e dalle loro famiglie ci inorgoglisce – aggiunge Moratti -. Alle 13 di martedì si registrano 250.845 adesioni complessive: 218.497 adesioni attraverso il Portale, 29.835 adesioni attraverso le farmacie e 2.513 attraverso i medici di medicina generale”. Le chiamate al numero ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 febbraio 2021) “Dalle nostre nonne e daiuna grandissima dimostrazione die voglia di vivere. La loro adesione così convinta e massiccia alla campagna vaccinazioni sia daper tutti i lombardi”. La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, commenta così la raccolta dial piano vaccinazioni per gli over 80, a 24 ore dalla partenza di lunedì 15 febbraio, “L’interesse manifestato daiultraottantenni e dalle loro famiglie ci inorgoglisce – aggiunge Moratti -. Alle 13 di martedì si registrano 250.845complessive: 218.497attraverso il Portale, 29.835attraverso le farmacie e 2.513 attraverso i medici di medicina generale”. Le chiamate al numero ...

Adnkronos : #Lockdown, @RobertoBurioni: 'Covid non si risolve con chiusure ma con vaccino' - disinformatico : Pensare che il vaccino anti-Covid possa infettare è come pensare che la foto segnaletica di un ladro possa rapinart… - sbonaccini : #sanitaER #COVID19 VACCINO per i cittadini con 80 anni e più dell'Emilia-Romagna: alle ore 11 quasi 28mila PRENOTAZ… - joebadbird : RT @RobertoBurioni: @udogumpel Sviluppano un nuovo vaccino e non sanno che Moderna ha già “liberalizzato” il suo brevetto. Mah. https://t.c… - AcinoDuva : Uber offre 20.000 corse gratuite per raggiungere i centri vaccinali -