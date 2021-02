Vaccino covid-19, in Puglia ha aderito l’80% del personale scolastico (Di martedì 16 febbraio 2021) L'80% del personale scolastico pugliese ha aderito alla campagna vaccinale anti-covid. Lo rende noto l'Associazione nazionale presidi della Puglia, riferendo i dati raccolti in 100 scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 febbraio 2021) L'80% delpugliese haalla campagna vaccinale anti-. Lo rende noto l'Associazione nazionale presidi della, riferendo i dati raccolti in 100 scuole. L'articolo .

