Vaccino AstraZeneca, verso ok fino a 65 anni (Di martedì 16 febbraio 2021) Fumata bianca per la somministrazione in Italia del Vaccino anti Covid AstraZeneca fino ai 65 anni, purché in buona salute. E', a quanto apprende l'Adnkronos Salute, la sintesi trovata nel tavolo tra ministero della Salute, Aifa, Iss, Regioni e Agenas, che si è riunito nel pomeriggio. Per procedere concretamente occorrerà però il pronunciamento dell'Aifa, che decide in autonomia su farmaci e vaccini. L'aumento dell'età per il Vaccino AstraZeneca "è una possibilità che avevamo auspicato e abbiamo portato la nostra richiesta al tavolo tecnico – afferma all'Adnkronos Salute Luigi Genesio Icardi, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e assessore alla Sanità del Piemonte -. Altro tema su cui abbiamo chiesto un confronto è quello dell'acquisto dei vaccini da ...

