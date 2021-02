Vaccini, Zaia: “Ho ricevuto offerte per 27 milioni di dosi”. Ma provenienza e tempi sono un’incognita: “Sono tarocchi? Lo dica Arcuri” (Di martedì 16 febbraio 2021) Due offerte per 27 milioni di dosi totali: il presidente del Veneto Luca Zaia rilancia l’intenzione di acquistare in autonomia i Vaccini e annuncia di aver ricevuto due proposte “da 12 e 15 milioni di dosi rispettivamente”. Prezzi e tempi di consegna però restano un’incognita, così come la provenienza delle fiale: “Non so da che canale Sono stati comprati quelli che ci Sono stati proposti – dichiara Zaia – ma ad Arcuri diciamo che qui ci Sono le carte e vi prendete la briga di dire di no a 12 e 15 milioni di dosi ufficiali. Se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Dueper 27ditotali: il presidente del Veneto Lucarilancia l’intenzione di acquistare in autonomia ie annuncia di averdue proposte “da 12 e 15dirispettivamente”. Prezzi edi consegna però restano, così come ladelle fiale: “Non so da che canalestati comprati quelli che cistati proposti – dichiara– ma addiciamo che qui cile carte e vi prendete la briga di dire di no a 12 e 15diufficiali. Se ...

