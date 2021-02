Vaccini, verso l’ok ad AstraZeneca fino ai 65 anni. Agli esperti dell’Aifa l’ultima parola (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) apre alla possibilità di somministrare il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca anche alle persone tra i 55 e i 65 anni d’età, dopo che gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno raccomandato la formula anche per le persone più anziane. La linea è stata definita nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio, a margine della riunione degli esperti del ministero della Salute, dell’Aifa stessa e dei rappresentanti delle Regioni. La decisione, tuttavia, non è ancora definitiva: sarà infatti necessaria un’ulteriore valutazione della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, avrebbe infatti richiesto all’Aifa di «fare ogni verifica sul piano scientifico e sulla base di evidenze, per capire se c’è ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) apre alla possibilità di somministrare il vaccino anti Covid-19 dianche alle persone tra i 55 e i 65d’età, dopo che glidell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno raccomandato la formula anche per le persone più anziane. La linea è stata definita nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio, a margine della riunione deglidel ministero della Salute,stessa e dei rappresentanti delle Regioni. La decisione, tuttavia, non è ancora definitiva: sarà infatti necessaria un’ulteriore valutazione della Commissione tecnico scientifica. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, avrebbe infatti richiesto all’Aifa di «fare ogni verifica sul piano scientifico e sulla base di evidenze, per capire se c’è ...

