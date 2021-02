Vaccini, mossa a sorpresa delle regioni: ecco cosa cambia (Di martedì 16 febbraio 2021) I governatori delle regioni puntano ad acquisti in proprio dei Vaccini anti-Covid, nell’intento di accelerare la campagna di somministrazione. Le lamentele per i ritardi e le lungaggini sul fronte della somministrazione dei Vaccini anti-Covid, complice la penuria negli approvvigionamenti delle dosi, sono ormai all’ordine del giorno. Dalle regioni sta però arrivando una risposta: i governatori L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 febbraio 2021) I governatoripuntano ad acquisti in proprio deianti-Covid, nell’intento di accelerare la campagna di somministrazione. Le lamentele per i ritardi e le lungaggini sul fronte della somministrazione deianti-Covid, complice la penuria negli approvvigionamentidosi, sono ormai all’ordine del giorno. Dallesta però arrivando una risposta: i governatori L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

