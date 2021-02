Vaccini, Johnson & Johnson ha presentato domanda all'Agenzia Europea del Farmaco (Di martedì 16 febbraio 2021) L'azienda farmaceutica Janssen-Cilag, del gruppo Johnson & Johnson, ha presentato all'Ema la domanda di autorizzazione per il suo vaccino anti Covid. Vaccino, l’Ema ha ricevuto richiesta di autorizzazione da Johnson & Johnson su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 febbraio 2021) L'azienda farmaceutica Janssen-Cilag, del gruppo, haall'Ema ladi autorizzazione per il suo vaccino anti Covid. Vaccino, l’Ema ha ricevuto richiesta di autorizzazione dasu Notizie.it.

MediasetTgcom24 : Vaccini, Ema: ricevuta richiesta autorizzazione da Johnson & Johnson #Covid - ladyrosmarino : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Ema: ricevuta richiesta autorizzazione da Johnson & Johnson #Covid - OperaFisista : Vaccini, piano Ue anti-varianti. Johnson&Johnson chiede via libera all'Ema. AstraZeneca fino a 65 anni, si va verso… - Notiziedi_it : Vaccini, piano Ue anti-varianti. Johnson&Johnson chiede via libera all'Ema. AstraZeneca fino a 65 anni, si va verso… - JohnHard3 : RT @StefaniaFalone: Vaccini, piano Ue anti-varianti. Johnson&Johnson chiede via libera all'Ema. AstraZeneca fino a 65 anni, si va verso l'o… -