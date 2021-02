Vaccini, Fase 2 entra nel vivo. Boom di prenotazioni per over 80 (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Continua a ritmi serrati nel mondo la campagna di vaccinazione con oltre 173 milioni di dosi somministrate in 77 nazioni. In testa per numero di inoculazioni ci sono Israele, Regno Unito e Stati Uniti. In Italia, dopo i rallentamenti del mese scorso, con quasi 3 milioni di somministrazioni effettuate in tutto il Paese è entrata nel vivo la Fase 2 del piano che ha fatto registrare un Boom di prenotazioni per gli over 80. Nel Lazio è stato vaccinato più di un ottantenne su dieci e sono partite anche le prime inoculazioni del siero AstraZeneca agli agenti delle forze dell’ordine under 55 nel Centro Vaccini del parcheggio lunga sosta ADR dell’aeroporto di Fiumicino. Ieri ha aperto anche il nuovo centro vaccinale Covid all’Auditorium Parco della Musica a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Continua a ritmi serrati nel mondo la campagna di vaccinazione con oltre 173 milioni di dosi somministrate in 77 nazioni. In testa per numero di inoculazioni ci sono Israele, Regno Unito e Stati Uniti. In Italia, dopo i rallentamenti del mese scorso, con quasi 3 milioni di somministrazioni effettuate in tutto il Paese èta nella2 del piano che ha fatto registrare undiper gli80. Nel Lazio è stato vaccinato più di un ottantenne su dieci e sono partite anche le prime inoculazioni del siero AstraZeneca agli agenti delle forze dell’ordine under 55 nel Centrodel parcheggio lunga sosta ADR dell’aeroporto di Fiumicino. Ieri ha aperto anche il nuovo centro vaccinale Covid all’Auditorium Parco della Musica a ...

