Vaccini Coronavirus: da giovedì in partenza le vaccinazioni per i poliziotti under 55 (Di martedì 16 febbraio 2021) A partire dalla giornata di giovedì, 18 febbraio, inizierà la somministrazione dei Vaccini per gli agenti della polizia di Roma Capitale, under 55. Leggi anche: Roma e il Lazio tornano in zona arancione? Variante inglese e RT preoccupano: rischio nuove chiusure Le vaccinazioni a Roma e provincia Nella mattinata di oggi, 16 Febbraio, in raccordo con il Prefetto di Roma e il comandante del corpo di polizia di Roma capitale, sono state comunicate le prime disponibilità degli slot per gli under 55 anni riservate agli operatori del corpo della polizia locale di Roma capitale. Le vaccinazioni inizieranno giovedì 18 febbraio, presso l’hub vaccinale del parcheggio lunga sosta di Fiumicino. Le modalità di invio e selezione spettano al comando del corpo, in raccordo con i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) A partire dalla giornata di, 18 febbraio, inizierà la somministrazione deiper gli agenti della polizia di Roma Capitale,55. Leggi anche: Roma e il Lazio tornano in zona arancione? Variante inglese e RT preoccupano: rischio nuove chiusure Lea Roma e provincia Nella mattinata di oggi, 16 Febbraio, in raccordo con il Prefetto di Roma e il comandante del corpo di polizia di Roma capitale, sono state comunicate le prime disponibilità degli slot per gli55 anni riservate agli operatori del corpo della polizia locale di Roma capitale. Leinizieranno18 febbraio, presso l’hub vaccinale del parcheggio lunga sosta di Fiumicino. Le modalità di invio e selezione spettano al comando del corpo, in raccordo con i ...

