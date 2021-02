Vaccinazioni | sindaco a prefetto | “Nostri over 80 impossibilitati a raggiungere ospedale”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Mauro La Bruca (Sa) – IlFrancesco Scarabino alFrancesco Russo: “Chieda all’Asl di Salerno organizzare in loco il servizio di vaccinazione per i80”. Nel piccolo paese cilentano (in tutto si contano 540 abitanti), infatti, per il Primo cittadino “gli anziani residenti in queste fredde giornate non sono in grado dil’di Vallo della Lucania indicato dall’Asl, in quanto non accompagnati dai parenti, andati tutti via a causa dello spopolamento”. San Mauro la Bruca dista 22 chilometri da Vallo della Lucania. La lettera alsi chiude così: “Chieda all’Asl di predisporre lein paese: offriremo locali e assistenza organizzativa”. Immagine di ...