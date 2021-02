UWCL | la Fiorentina women pesca il Manchester City | evitato il Lione

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 febbraio 2021): ladi Antonio Cincotta affronterà agli ottavi il, club che milita al secondo posto nel campionato inglese Ladi Cincotta affronterà agli ottavi diil, quest’ultimo secondo in classifica nel campionato oltre Manica, alle spalle del Chelsea. Una delle tante stelle delle Citizen è certamente Rose Lavelle, centrocampista della Nazionale statunitense. Il club inglese ha collezionato otto vittorie consecutive in Premier, le ultime contro Arsenal eUtd, che rispettivamente occupano la quarta e terza posizione in graduatoria, realizzando 46 gol (meglio di loro solo le Blues). Ai sedicesimi hanno eliminato le svedesi del ...