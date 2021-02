Usa | Pelosi | ‘inchiesta su assalto Congresso stile 11 9 per proteggere nostra sicurezza’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 febbraio 2021) Washington, 16 feb.(Adnkronos) – “Perlasicurezza il prossimo passo sarà istituire una commissione esterna indipendente sul modello di quella per l’11 settembre”. In una lettera inviata ai colleghi deputati, Nancyafferma che dopo il processo di impeachment a Donald Trump e l’inchiesta preliminare sull’alappare “chiaro” che “dobbiamo stabilire la verità su come sia potuto succedere”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.