Usa | Cuomo nel mirino | nelle case di riposo dello Stato di New York i morti sono stati 15mila e non 8500

(Di martedì 16 febbraio 2021) Una volta scoppiato il caso aveva difeso il Dipartimento della salute di Newper avere “sempre riportato pubblicamente i dati completi” sui decessi per Coviddi cura. Ma adesso Andrew– governatore, tra i più colpiti dalla pandemia con oltre 4mila– da dietrofront, e ammette la mancata trasparenza sulleRsa causa pandemia. Nonstate, bensì, scrive il NewTimes. Una cifra che provoca una terremoto intorno al governatore dem, che durante la pandemia ha ferocemente attaccato Donald Trump per la gestione della crisi sanitaria e delle proteste di Black Lives Matter. Sotto attacco da parte dei media, ...

MediasetTgcom24 : Usa, bufera sul governatore Cuomo: 'Ha mentito sul Covid' #cuomo - jdroad : RT @Adnkronos: #COVID19 #Usa, #Cuomo nascose numero morti case riposo: rischia impeachment - ManuQ24916888 : RT @rodcostakiwi: Il vero volto dei Democratici, mentre si scagliava contro DTrump nascondeva il numero dei decessi per Covid-19. Si prospe… - Piero42395724 : RT @rodcostakiwi: Il vero volto dei Democratici, mentre si scagliava contro DTrump nascondeva il numero dei decessi per Covid-19. Si prospe… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, bufera sul governatore Cuomo: 'Ha mentito sul Covid' #cuomo -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Cuomo

Al centro dello scandalo vi è Melissa DeRosa, braccio destro di, che in una conversazione riportata per primo dal New York Post, parlando con alcuni deputati dello stato riguardo alla ...ha puntualizzato che l'inchiesta in corso riguarda case di riposo private, minimizzando dunque il ruolo dell'apparato pubblico nella vicenda. Secondo quanto riferisce l'emittente "Cnn", i ...Ma il deputato repubblicano Tom Reed chiede addirittura il suo arresto accusandola di aver commesso un reato penale Lui se l’è presa con tutti: stampa, dirigenti sanitari (alcuni licenziati, altri dim ...Si è inaugurato oggi, presso la Stazione Marittima di Napoli, il 23esimo Forum internazionale sul benessere del bambino. L’evento, sostenuto dall’assessorato alle attività sociali della Regione Campan ...