Uomini e Donne, anticipazioni martedì 16 febbraio 2021: Gemma sexy per Maurizio (Di martedì 16 febbraio 2021) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 16 febbraio, nella nuova puntata del dating show Nella puntata di oggi, come riporta Il Vicolo delle News, al centro studio di Uomini e Donne ci saranno Giancarlo e Angela. Il cavaliere è uscito con la dama un paio di ore la sera precedente e, per questo, Alessandra è molto arrabbiata, poichè aveva prenotato per loro due una camera d'albergo per un paio di giorni ed è stata lasciata sola a cena perchè lui doveva uscire con l'altra. Alla fine però, Giancarlo in tarda serata è andato in albergo da lei. Alessandra era d'accordo sul fatto che lui vedesse anche altre persone, ma non in questo modo, in quanto si è sentita offesa, per cui decide di interrompere la conoscenza Angela però, sta frequentando anche Biagio e lo ...

