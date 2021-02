Uomini e Donne, Andrea Damante vuota il sacco sul suo nuovo amore dopo Giulia De Lellis (Di martedì 16 febbraio 2021) I fan dei Damellis a questo punto devono gettare la spugna sulle speranze di rivedere i loro beniamini, Giulia De Lellis e Andrea Damante, di nuovo insieme in futuro. Questo perché ora nella vita dell’ex tronista di Uomini e Donne c’è la sua nuova fidanzata, la bellissima Elisa Visari. La giovane attrice dagli occhi azzurri sembra aver fatto davvero breccia nel cuore di Andrea, che in occasione di San Valentino le ha dedicato un post su Instagram. Il deejay veronese ha infatti pubblicato uno scatto che li immortala mentre si baciano, con tanto di descrizione romantica. Il post, tuttavia, divide i fan e non mancano neanche i commenti da parte dei nostalgici della coppia Damellis. Andrea Damante si riattiva su Instagram ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 16 febbraio 2021) I fan dei Damellis a questo punto devono gettare la spugna sulle speranze di rivedere i loro beniamini,De, diinsieme in futuro. Questo perché ora nella vita dell’ex tronista dic’è la sua nuova fidanzata, la bellissima Elisa Visari. La giovane attrice dagli occhi azzurri sembra aver fatto davvero breccia nel cuore di, che in occasione di San Valentino le ha dedicato un post su Instagram. Il deejay veronese ha infatti pubblicato uno scatto che li immortala mentre si baciano, con tanto di descrizione romantica. Il post, tuttavia, divide i fan e non mancano neanche i commenti da parte dei nostalgici della coppia Damellis.si riattiva su Instagram ...

