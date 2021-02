Università LUMSA e ANGI: al via una nuova partnership su innovazione e sostenibilità (Di martedì 16 febbraio 2021) Firmata a Roma una nuova partnership strategica tra l’Università LUMSA e l’ANGI, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il nuovo accordo di collaborazione coinvolgerà le due parti in diverse attività di formazione e ricerca scientifica nell’ambito della transizione sostenibile, con particolare riferimento sia alla dimensione della salvaguardia dell’ambiente, sia alle politiche di inclusione. Il protocollo d’intesa, dalla durata triennale, è stato siglato dal Rettore dell’Università LUMSA, il Prof. Francesco Bonini, e dal Presidente dell’ANGI, il Dott. Gabriele Ferrieri. Tra le numerose attività oggetto della partnership tra l’Università LUMSA e l’ANGI si evidenzia la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 febbraio 2021) Firmata a Roma unastrategica tra l’e l’, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il nuovo accordo di collaborazione coinvolgerà le due parti in diverse attività di formazione e ricerca scientifica nell’ambito della transizione sostenibile, con particolare riferimento sia alla dimensione della salvaguardia dell’ambiente, sia alle politiche di inclusione. Il protocollo d’intesa, dalla durata triennale, è stato siglato dal Rettore dell’, il Prof. Francesco Bonini, e dal Presidente dell’, il Dott. Gabriele Ferrieri. Tra le numerose attività oggetto dellatra l’e l’si evidenzia la ...

UniLUMSA : Scade oggi (13 febbraio) il Bando #Erasmus+ @UniLUMSA 2021-2022. Disponibili 150 borse per studiare in #Europa tra… - itstrilece : Il percorso universitario è un percorso individuale, deve piacere a noi e deve farci stare bene. Che sia lingue, gi… - DrAndronicoF : Un'altro importante traguardo alle #Convenzioni con Università LUMSA con l' Università Di Padova e con l' UNICUSANO… - Egoerizo : @altemaree Considero la Lumsa uno sbocco in quanto università privata e cattolica, ma in ogni caso ci deve essere s… - UniLUMSA : #Università: annunciato il calendario dei Test di Ammissione ai corsi di laurea 2021-2022 delle sedi @UniLUMSA di… -

Ultime Notizie dalla rete : Università LUMSA Ambiente, transizione ecologica, Ferri (Lumsa): 'Ministero passo necessario'

Per quanto concerne la prima - sottolinea il docente della Lumsa - e' necessario rendere il cittadino - consumatore consapevole di cio' che acquista. Qualora si rivolgesse a prodotti sostenibili, ...

Diocesi: Noto, al via i master per "Operatori in ambito politico e istituzionale" e per "Educatore e formatore in ambito familiare e ...

I master sono rilasciati dalla Lumsa (Libera Università Maria Ss. Assunta), e sono organizzati in collaborazione con la diocesi di Noto, la Fondazione San Corrado, l'Istituto di antropologia Paideia ...

«Nella permanenza dei giovani il futuro di Taranto» Corriere di Taranto Per quanto concerne la prima - sottolinea il docente della- e' necessario rendere il cittadino - consumatore consapevole di cio' che acquista. Qualora si rivolgesse a prodotti sostenibili, ...I master sono rilasciati dalla(LiberaMaria Ss. Assunta), e sono organizzati in collaborazione con la diocesi di Noto, la Fondazione San Corrado, l'Istituto di antropologia Paideia ...