Una vita, trama 16 febbraio: i sospetti di Marcia (Di martedì 16 febbraio 2021) Marcia ha deciso di provare a dedicarsi a suo marito Santiago, ma presto avrà più di qualche dubbio. Le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 16 febbraio, rivelano che la giovane dopo aver fatto l'amore con Santiago, si renderà conto che non ha la cicatrice sulla schiena come ricordava lei ed inoltre sembrerà aver dimenticato alcuni dettagli importanti del suo passato e così sospetterà della sua identità. Nel frattempo, Genoveva scoprirà che Santiago non vuole lasciare Acacias con Marcia e si recherà da lui per minacciarlo. Una vita, spoiler 16 febbraio: Marcia ha dei sospetti sull'identità di Santiago Marcia dopo aver deciso di chiudere per sempre la sua storia con Felipe inviandogli una lettera nella quale lo ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 16 febbraio 2021)ha deciso di provare a dedicarsi a suo marito Santiago, ma presto avrà più di qualche dubbio. Le anticipazioni Unainerenti la puntata in onda oggi 16, rivelano che la giovane dopo aver fatto l'amore con Santiago, si renderà conto che non ha la cicatrice sulla schiena come ricordava lei ed inoltre sembrerà aver dimenticato alcuni dettagli importanti del suo passato e così sospetterà della sua identità. Nel frattempo, Genoveva scoprirà che Santiago non vuole lasciare Acacias cone si recherà da lui per minacciarlo. Una, spoiler 16ha deisull'identità di Santiagodopo aver deciso di chiudere per sempre la sua storia con Felipe inviandogli una lettera nella quale lo ...

