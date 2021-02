Una vita, anticipazioni Spagna: Ursula si rinchiude in convento (Di martedì 16 febbraio 2021) Nelle prossime puntate di Una vita, assisteremo alla guerra tra Ursula e Genoveva le quali, dopo essere state complici per molto tempo, ora si ritroveranno una contro l’altra. Genoveva farà in modo che la Dicenta venga cacciata da Acacias e, per qualche tempo, Ursula sparirà dalle scene, facendo poi ritorno in una veste inedita. La ritroveremo infatti nei panni di una suora! Una vita, anticipazioni: Ursula cacciata da Acacias Nuovi colpi di scena ci attendono nel corso delle prossime puntate di Una vita. Ursula infatti, comincerà a dare segni di pazzia, tanto da credere che Cayetana Sotelo Ruz sia ancora viva. Ma non è tutto, perché la sua ex complice Genoveva, farà in modo che i vicini di Acacias vengano a sapere che è stata proprio la Dicenta a ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 febbraio 2021) Nelle prossime puntate di Una, assisteremo alla guerra trae Genoveva le quali, dopo essere state complici per molto tempo, ora si ritroveranno una contro l’altra. Genoveva farà in modo che la Dicenta venga cacciata da Acacias e, per qualche tempo,sparirà dalle scene, facendo poi ritorno in una veste inedita. La ritroveremo infatti nei panni di una suora! Unacacciata da Acacias Nuovi colpi di scena ci attendono nel corso delle prossime puntate di Unainfatti, comincerà a dare segni di pazzia, tanto da credere che Cayetana Sotelo Ruz sia ancora viva. Ma non è tutto, perché la sua ex complice Genoveva, farà in modo che i vicini di Acacias vengano a sapere che è stata proprio la Dicenta a ...

