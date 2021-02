Una vita anticipazioni: Santiago ha Genoveva in pugno, ma chi è davvero? (Di martedì 16 febbraio 2021) Marcia scopre chi è davvero Santiago o si fida delle parole dell’uomo che è tornato ad Acacias 38 dicendo di essere suo marito? Ma come avrebbe fatto Genoveva a trovare un uomo così somigliante al marito della brasiliana? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 17 febbraio 2021. Ursula ha capito che Genoveva sta tramando qualcosa e la mette in guardia: non è vero che Santiago se ne sta andando dalla Spagna, l’uomo ha affittato la camera per altri mesi, quindi la fuga non è poi così vicina. Una volta appresa della novità, Genoveva va subito a confrontarsi con Santiago che, quando non è con Marcia, vive da tutt’altra parte… Dopo aver parlato con Felipe, Bellita e suo marito hanno deciso di intentare una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 febbraio 2021) Marcia scopre chi èo si fida delle parole dell’uomo che è tornato ad Acacias 38 dicendo di essere suo marito? Ma come avrebbe fattoa trovare un uomo così somigliante al marito della brasiliana? Lo scopriamo con ledi Unaper la puntata di domani, 17 febbraio 2021. Ursula ha capito chesta tramando qualcosa e la mette in guardia: non è vero chese ne sta andando dalla Spagna, l’uomo ha affittato la camera per altri mesi, quindi la fuga non è poi così vicina. Una volta appresa della novità,va subito a confrontarsi conche, quando non è con Marcia, vive da tutt’altra parte… Dopo aver parlato con Felipe, Bellita e suo marito hanno deciso di intentare una ...

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Genova, la rabbia dei ristoratori: "Ripeteremo lunedì". Denunciato l'uomo che ha investito una manifestante

... basta!'; 'Il governo ci sta distruggendo, consapevole di farlo', 'Lavoro è vita, senza quello ... Un'auto, una panda, ha forzato il blocco dei manifestanti all'altezza di Via Cadorna, e ha investito una ...

Zaniolo, Neymar o De Martino? Chiara Nasti in love: 'Sono molto felice'

... nuova coppia del pallone? 'Sto facendo mille robe tra lavoro e vita privata, mille novità - ... Cita una frase piena di significato accompagnata da tanti cuoricini: 'Quando finalmente incontri quella ...

Una vita, le anticipazioni del 16 febbraio Mediaset Play Una comunità di valori: ecco perché Erriquez e la Bandabardò sono stati tanto amati

E, anzi, forse proprio per questo è riuscito a creare un senso di comunità solido e longevo da fare invidia a tanti colleghi e relativi fedelissimi, in Italia. Ed Erriquez ne era il cerimoniere, con b ...

Addio a “Erriquez”, fondatore e cantante della Bandabardò

Greppi, malato da tempo, si è spento nella sua casa di Fiesole, in Toscana, domenica 14 febbraio. La gran parte dei live al Mamamia, ma non solo: nel 2009 la Bandabardò venne sia nel locale di via Fio ...

