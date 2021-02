Una Vita, anticipazioni oggi 16 febbraio: i dubbi di Marcia (Di martedì 16 febbraio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 16 febbraio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Parlando con Santiago Marcia nota che l’uomo non si ricorda bene alcuni episodi del suo passato. Non si capisce, inoltre, che fine abbia fatto la cicatrice che Santiago aveva sulla schiena. Che succede? Santiago rientra prima dal lavoro per pranzo, cogliendo di sorpresa Marcia. I due sembrano essersi riavvicinati Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 16 febbraio 2021)“Una”, puntata del 162021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Parlando con Santiagonota che l’uomo non si ricorda bene alcuni episodi del suo passato. Non si capisce, inoltre, che fine abbia fatto la cicatrice che Santiago aveva sulla schiena. Che succede? Santiago rientra prima dal lavoro per pranzo, cogliendo di sorpresa. I due sembrano essersi riavvicinati Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Scienza e tecnologia italiane a protezione dei beni culturali

Marmi, graniti, tufo e terracotta sin dalla preistoria hanno preso vita per trasformarsi nell'...dalla metà dello scorso secolo però i processi di degrado di questo immenso patrimonio hanno subito una ...

Hedi Slimane, il direttore creativo che ha cambiato la moda

Per il mondo della moda maschile è una novità e tutti vogliono vestirsi Dior. Anche Karl Lagerfeld, ... pubblicato da Steidl, in cui descriveva la vita quotidiana della giovane rock star britannica ...

Una vita, le anticipazioni del 16 febbraio Mediaset Play Il colonnello Nervi, comandante dei carabinieri di Bergamo, e il Covid preso per una videochiamata

Il racconto: «Sono stato un inconsapevole untore, la testa era rallentata, ero in camera con un 73enne di Fuipiano che andrò a trovare» ...

Banche, la seconda vita del Banco Tre Venezie. C’è Bossi alla guida

Sarà nelle mani di Giovanni Bossi la seconda vita del Banco Tre Venezie. Entra nel vivo il piano destinato a rilanciare la boutique bancaria padovana, a cavallo tra corporate e private, avviato la sco ...

