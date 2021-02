Una Vita, anticipazioni 17 febbraio: Lolita riserva una sorpresa a Carmen e Ramòn (Di martedì 16 febbraio 2021) Una Vita, anticipazioni 17 febbraio: i protagonisti della puntata di domani saranno Lolita, Ramòn, Carmen ma anche Casilda. Una Vita, anticipazioni 17 febbraio: Ramòn e Carmen scoprono perché Lolita non ha gradito la culla Ramòn e Carmen, da bravi futuri nonni, hanno regalato a Lolita una culla per il bambino che sta aspettando, ma avranno una delusione, perché la Casado non apprezzerà. Domani ne scopriremo il motivo: la moglie di Antonito non vuole che suo figlio prende subito dei vizi! Palacios sr sarà dunque rassicurato per l’atteggiamento della rigorosa nuora. Casilda fa dire una messa per Martin Vedremo anche che Casilda, fedele ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 16 febbraio 2021) Una17: i protagonisti della puntata di domani sarannoma anche Casilda. Una17scoprono perchénon ha gradito la culla, da bravi futuri nonni, hanno regalato auna culla per il bambino che sta aspettando, ma avranno una delusione, perché la Casado non apprezzerà. Domani ne scopriremo il motivo: la moglie di Antonito non vuole che suo figlio prende subito dei vizi! Palacios sr sarà dunque rassicurato per l’atteggiamento della rigorosa nuora. Casilda fa dire una messa per Martin Vedremo anche che Casilda, fedele ...

