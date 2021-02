Una Vita Anticipazioni 16 febbraio 2021: Genoveva minaccia di uccidere Santiago... (Di martedì 16 febbraio 2021) Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 16 febbraio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Genoveva scopre grazie ad Ursula che Santiago minaccia di mandare a monte il suo piano e così intima al traditore: "se non obbedisci ti uccido!" Leggi su comingsoon (Di martedì 16 febbraio 2021) Scopriamo ledi Una, per la puntata del 16. Nelle Trame della soap in onda su Canale5,scopre grazie ad Ursula chedi mandare a monte il suo piano e così intima al traditore: "se non obbedisci ti uccido!"

fleinaudi : Professore siamo d’accordo: VACCINARE, VACCINARE, VACCINARE ! Ma se lo Stato non ce la fa (ed è evidente che non ce… - matteosalvinimi : ...da Milano a Varese, obiettivo della Lega e del centrodestra è offrire ai cittadini la possibilità di cambiare. I… - JuventusFCYouth : Fabio #Miretti, cresciuto in bianconero, ripercorre il suo percorso e l'esordio tra i professionisti con l'#Under23… - aboutrirenn : Ecco cosa significa ad non avere una vita: - _CaraAntonella_ : @Vanish37099583 @eleonorrrigato Certo che ho pensato a me. È stata la decisione migliore della mia vita ?? Ho rispet… -