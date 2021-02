Un tribunale dell' Aja | Revocare il coprifuoco nei Paesi Bassi Rutte | Misura necessaria

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ilin vigore neinell’ambitoe misure di lotta al coronavirus, deve essere immediatamente revocato. Lo ha affermato un’Aja in una sentenza emessa oggi. Ilricorda che questoè stato stabilito sulla basea Legge sui poteri straordinari’autorità civile, ma ritiene che non vi fosse alcuna situazione di emergenza ai sensia presente legge. Lo scrive l’agenzia di stampa Anp. Il governo olandese, secondo quanto riferisce ancora Anp, ha presentato ricorso e ha chiesto di sospendere il verdetto fino all’udienza di appello. Ildeciderà su questa richiesta nel tardo pomeriggio. Il primo ministro Mark ...

