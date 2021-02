Un nuovo percorso pedonale immersi nelle bellezze della Costa Smeralda (Di martedì 16 febbraio 2021) (Visited 82 times, 82 visits today) Notizie Simili: Obesità, sull'isola circa 100mila pazienti ma meno… Consorzio e Università Bocconi insieme per una Costa… Alla scoperta dell'... Leggi su galluraoggi (Di martedì 16 febbraio 2021) (Visited 82 times, 82 visits today) Notizie Simili: Obesità, sull'isola circa 100mila pazienti ma meno… Consorzio e Università Bocconi insieme per una… Alla scoperta dell'...

chetempochefa : Celebriamo insieme il percorso di @Mahmood_Music fino ad ora, in attesa di sentirlo sulle note del suo nuovo singol… - zaiapresidente : ???? Entro l'estate prenderà il via un nuovo percorso per conoscere le colline del Prosecco, patrimonio dell'umanità… - FVLMINE : da domani riprendo una dieta vecchia della dietologa, iniziò a fare quella e poi la chiamo e vado a pesarmi così in… - BiblioDiocesiFe : RT @romenapieve: 'UN NUOVO GIORNO' - - zorlandosa : RT @_Himawari_: Stamattina mi sento in vena polemica con il trio vittimismo perché dopo giorni passati a spalare merda su Tommaso ora vogli… -