Un insolito San Valentino: amante si lancia dal balcone per evitare di essere scoperto dal marito (Di martedì 16 febbraio 2021) Potrebbe sembrare la scena di un film ma è tutto vero. Nella giornata di domenica 14 febbraio, giorno di San Valentino, l'amante di una donna per non essere scoperto dal marito, tornato a casa senza preavviso, ha ben pensato di fuggire, gettandosi dal balcone del secondo piano. Il fatto è accaduto a Sant'Arcangelo, provincia di L'articolo NewNotizie.it.

