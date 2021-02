Un deputato repubblicano rinnegato dalla famiglia per aver votato a favore dell'impeachment di Trump (Di martedì 16 febbraio 2021) Adam Kinzinger, deputato repubblicano dell'Illinois, è stato rinnegato dalla sua famiglia perché ha dichiarato di aver votato a favore dell'impeachment e per aver criticato più volte l'amministrazione ... Leggi su globalist (Di martedì 16 febbraio 2021) Adam Kinzinger,'Illinois, è statosuaperché ha dichiarato die percriticato più volte l'amministrazione ...

