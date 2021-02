Un assist alla parità di genere: la Fit equipara i montepremi nazionali (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Consiglio Federale della Fit ha deliberato di equiparare i montepremi dei tornei maschili e femminili nazionali di tutte le categorie. Secondo le nuove direttive, nelle manifestazioni nazionali di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Consiglio Federale della Fit ha deliberato dire idei tornei maschili e femminilidi tutte le categorie. Secondo le nuove direttive, nelle manifestazionidi ...

VanoliCremona : Fai un assist alla squadra, utilizza la #VanoliCremona IDentity Card - PeterPenna : Fai un assist alla squadra, utilizza la #VanoliCremona IDentity Card - ComBellutti : RT @luisarizzitelli: Una notizia importante di cui i media, sportivi e non, dovrebbero dare risalto. Complimenti alla @federtennis per aver… - luisarizzitelli : Una notizia importante di cui i media, sportivi e non, dovrebbero dare risalto. Complimenti alla @federtennis per a… - ant19mar : @arragatto Ma loro hanno negato, e lui ha dato l’assist alla moglie per dire che stava dicendo la verità. Per me non c’è niente di male. -