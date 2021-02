Un anno senza eventi | martedì gli operatori culturali bolognesi tornano in piazza

(Di martedì 16 febbraio 2021) BOLOGNA – Era il 23 febbraio 2020 quando il settore della cultura venne ‘chiuso’ a causa della diffusione del coronavirus. Oggi, quando manca solo una settimana all”anniversario’, le sigle Fistel-Cisl, Slc-Cgil e Uilcom-Uil insieme ai lavoratori del settore, annunciano una manifestazione per alzare i riflettori sul rischio che una sospensione così prolungata possa determinare chiusure definitive di teatri e cinema con la conseguente perdita di posti di lavoro e di molte professionalità che operano nei vari comparti dello spettacolo. L’appuntamento a Bologna è martedì dalle 10.30 in piazza Pier Paolo Pasolini, dove prima del presidio ci sarà una conferenza stampa.

