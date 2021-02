Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.34 – Juventus, verso la Champions – Come riportato da Tuttosport, situazione Covid-19 drammatica in Portogallo verso dove, nelladi oggi, la Juve partirà per disputare domani sera la sfida contro il Porto di Champions League. In virtù di questo scenario, sono cambiati i piani consueti dei bianconeri per le trasferte europee. I dettagli Ore 9.11 – Napoli, le condizioni di Manolas – Kostas Manolas ha lasciato Napoli per volare in Grecia ed effettuare lavoro di riabilitazione dopo l’infortunio alla caviglia patito nella sfida con il Genoa. Secondo quanto riferito da Corriere del Mezzogiorno, il difensore greco seguirà un programma di ...