UFFICIALE New Balance nuovo sponsor tecnico della Roma

La Roma ha ufficializzato l'accordo di sponsorizzazione con New Balance. Sarà il nuovo sponsor tecnico dei giallorossi a partire dalla prossima stagione. Nessun dettaglio sulla durata del contratto, definito solamente pluriennale. La Roma sarà la prima squadra italiana a indossare maglie New Balance.

