Ue: 'Basta aiuti alle imprese in crisi prima del Covid'" (Di martedì 16 febbraio 2021) Basta alimentare aziende 'zombie'. Se Bruxelles ha chiuso un occhio (se non entrambi) nel pieno del ciclone del Covid - 19, adesso, in parallelo con l'avvio del Recovery fund, i falchi europei del ... Leggi su europa.today (Di martedì 16 febbraio 2021)alimentare aziende 'zombie'. Se Bruxelles ha chiuso un occhio (se non entrambi) nel pieno del ciclone del- 19, adesso, in parlo con l'avvio del Recovery fund, i falchi europei del ...

M5S_Europa : Nulla è stato risparmiato allo #Yemen in questi 6 anni. Aumentare gli aiuti umanitari non basta. L’Italia, grazie a… - AZuanigh : @L18593216 Ma secondo voi a che pro tutto questo? Avrebbero messo in piedi questa messinscena mostruosa solo per so… - TodayEuropa : #Lavoro #Network L'Ue sposa la 'linea' Draghi: 'Basta aiuti alle imprese in crisi prima del Covid'… - MelkorTheTyrant : @ZibalDino E non basta dire 'arrivano gli aiuti europei' o 'lo Stato fa debito'. Lo Stato lo dovrà fare per forza.… - therealgaiab : #bastalockdown Basta anche guardare alla situazione economica attuale con numerosi settori in ginocchio. Gli aiuti? -