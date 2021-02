Uber offre 20 mila corse gratuite per la campagna vaccinazione anti-Covid

(Di martedì 16 febbraio 2021) In tutto, 20 mila corse gratuite nelle città di Milano, Bologna, Roma e Napoli. Sono quelle messe a disposizione dal servizio di trasporto privato Uber per supportare la campagna di vaccinazione anti-Covid, aiutando le persone più vulnerabili a ricevere in maniera veloce, agevole e sicura il vaccino e sostenendo il governo italiano nella lotta al Coronavirus.

androidiani : Uber offre 20.000 corse gratuite per raggiungere i centri vaccinali - - CarolinaOgliaro : L’Italia si vaccina. Andiamoci insieme. Uber ti offre 2 corse gratuite per la vaccinazione! Scopri i dettagli - tvbusiness24 : #Usa, #Uber sigla un accordo con la catena di farmacie #Walgreens ed offre corse gratuite a chi deve vaccinarsi -

