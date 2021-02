Uber - 20 mila corse gratuite per sostenere la campagna vaccini in Italia (Di martedì 16 febbraio 2021) Per sostenere la campagna di vaccinazione in Italia, Uber ha annunciato che offrirà 20 mila corse gratuite ai propri clienti nelle città di milano, Bologna, Roma e Napoli, con l'obiettivo di aiutare le persone più a rischio a ricevere il vaccino per il Covid-19. L'iniziativa. Nello specifico, ogni utente Uber avrà a disposizione due viaggi, per una spesa massima di 25 euro ciascuno, attraverso i quali potrà raggiungere uno dei circa 40 centri vaccinali attualmente attivi nei Comuni coinvolti nell'iniziativa. Per favorire un servizio più rapido, tali sedi risultano già geolocalizzate nell'app Uber. I fruitori dell'offerta potranno prenotare la corsa per sé stessi oppure richiederla per parenti e conoscenti chiamati a ... Leggi su quattroruote (Di martedì 16 febbraio 2021) Perladi vaccinazione inha annunciato che offrirà 20ai propri clienti nelle città dino, Bologna, Roma e Napoli, con l'obiettivo di aiutare le persone più a rischio a ricevere il vaccino per il Covid-19. L'iniziativa. Nello specifico, ogni utenteavrà a disposizione due viaggi, per una spesa massima di 25 euro ciascuno, attraverso i quali potrà raggiungere uno dei circa 40 centri vaccinali attualmente attivi nei Comuni coinvolti nell'iniziativa. Per favorire un servizio più rapido, tali sedi risultano già geolocalizzate nell'app. I fruitori dell'offerta potranno prenotare la corsa per sé stessi oppure richiederla per parenti e conoscenti chiamati a ...

