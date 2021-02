Tutto il coronavirus del mondo in mezza lattina | cosa significa

(Di martedì 16 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Ilpresente inilpotrebbe essere contenuto in unda 33 cl. Proprio così: il virus che ha causato fino a oggi 2,4 milioni di morti e 109 milioni di contagi a livello globale non occuperebbe nemmenolo spazio di una piccolaper bibite. Se potessimo radunare tutte le particelle in grado di causare il Covid-19, infatti, la miscela ottenuta sarebbe equivalente a soli 160 ml di liquido, mentre unane contiene 330 ml. A dirlo è un docente di matematica della Bath University, Kit Yates, che ha effettuato il calcolo basandosi sulla dimensione di una singola particella del Sars-CoV-2 appena 100 nanometri, ovvero mille volte più sottile di un capello umano. In un articolo ...

StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Coronavirus in #Liguria: sono 194 i nuovi positivi su 2.312 tamponi, con un tasso di #positività all'8,3%. Sette i #dece… - StefaniaFalone : RT @DomaniGiornale: Sulla chiusura delle pista da sci #Draghi si schiera col fronte rigorista del ministro #Speranza e dei tecnici. Ma cosa… - StefaniaFalone : Mario Draghi alla prova del coronavirus - Ciribini : RT @DomaniGiornale: Sulla chiusura delle pista da sci #Draghi si schiera col fronte rigorista del ministro #Speranza e dei tecnici. Ma cosa… - PomponiGiovanna : RT @Cartabellotta: Ribadisco quanto già spiegato il 14 gennaio. Strumenti derivano da strategia gestione #pandemia ??Abbattiamo ora curva c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto coronavirus

...questo tira e molla che economicamente è già un disastro per tutta la filiera e peril mondo ...piste anche nelle zone gialle a causa della preoccupante diffusione delle varianti del. "...... consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l'emergenza. Sulla stessa ... Bisognava fare il lockdown a dicembre, prevenendoquesto, mentre ora siamo nei guai. Serve un ...Focolaio di Covid-19 in una casa di riposo di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara). Trentadue in tutto i positivi: si tratta di 25 dei 30 ospiti e di tutti i sette operatori. Due, al momento,.Che cos’è il Covid-19? Un giudizio divino? Un virus creato in laboratorio? Il risultato dell’inquinamento ambientale? Questo non lo so, ma sono certo che non sia solo un malessere fisico. Nonostante f ...