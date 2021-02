Tutti i vincitori dell’XI edizione del MyFrenchFilmFestival (Di martedì 16 febbraio 2021) Si è conclusa il 15 Febbraio 2021 l’XI edizione del MyFrenchFilmFestival, il concorso di cinema francese che ha lo scopo di far conoscere a livello internazionale i giovani registi francofoni. Questa edizione ha toccato quasi tutto il mondo grazie alla formula online adottata già dalla scorsa edizione. In Italia il concorso è stato ospitato dalla piattaforma MyMovies e i film del festival saranno disponibili da oggi su Chili. Questa edizione online si è rivelata un successo, contando 13 milioni di streaming, e ha raccontato tematiche rappresentative della diversità e vitalità del cinema francofono. Dieci i lungometraggi e dieci i corti in concorso, più due lunghi e dieci corti bonus. MyFrenchFilmFestival: i vincitori I premi assegnati ai cortometraggi e ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Si è conclusa il 15 Febbraio 2021 l’XIdel, il concorso di cinema francese che ha lo scopo di far conoscere a livello internazionale i giovani registi francofoni. Questaha toccato quasi tutto il mondo grazie alla formula online adottata già dalla scorsa. In Italia il concorso è stato ospitato dalla piattaforma MyMovies e i film del festival saranno disponibili da oggi su Chili. Questaonline si è rivelata un successo, contando 13 milioni di streaming, e ha raccontato tematiche rappresentative della diversità e vitalità del cinema francofono. Dieci i lungometraggi e dieci i corti in concorso, più due lunghi e dieci corti bonus.: iI premi assegnati ai cortometraggi e ai ...

F_DUva : Grazie a tutti gli iscritti per quest'altra grande prova di partecipazione. Grazie a chi ha votato SÌ, ma anche a c… - DartNose : RT @Ingestibile79: @ilReazionario Sono molto sensibile a questo argomento. Come tutti gli asini che si caricano da soli di pesi inutili, so… - Alessio90568757 : RT @Ingestibile79: @ilReazionario Sono molto sensibile a questo argomento. Come tutti gli asini che si caricano da soli di pesi inutili, so… - Ingestibile79 : @ilReazionario Sono molto sensibile a questo argomento. Come tutti gli asini che si caricano da soli di pesi inutil… - sevinciguerra : @il_gattaccio Il primo LD vero ha praticamente azzerato la circolazione dopo 32mila morti, poi 5 mesi liberi (giu-o… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti vincitori Vaccarezza (Cambiamo): 'La Regione si attiverà con Unige per la partenza dei corsi di sostegno'

... per un totale di 300 studenti, ottenuti sommando ai vincitori di un nuovo concorso i partecipanti ...sociali ritengo che il bando pubblicato e la pronta risposta sia un segnale importante per tutti gli ...

Musicultura 2021: gli artisti selezionati

Oltre mille artisti (1063), tutti autori delle canzoni che interpretano, hanno partecipato alle ... che condurrà alla rosa dei sedici finalisti, poi a quella degli otto vincitori ed infine al nome del ...

Sci Alpino: TUTTI I VINCITORI del Trofeo Peira Impianti ad Artesina IdeaWebTv Concorso “Sweet Home Gelsia”: il vincitore un cittadino di Giussano

É avvenuta lo scorso 20 gennaio l’estrazione finale del concorso “Sweet Home Gelsia”, il programma fedeltà ideato da Gelsia per essere ancora più vicina ai suoi clienti. Il contest a premi iniziato ad ...

Tutti record messi a segno da Aslan Karatsev all’Australian Open 2021

Da numero 114 del mondo, Karatsev ha scritto una pagina di storia per il tennis mondiale e per quello russo Nel primo quarto di finale del singolare maschile, il qualificato russo Aslan Karatsev ha ri ...

... per un totale di 300 studenti, ottenuti sommando aidi un nuovo concorso i partecipanti ...sociali ritengo che il bando pubblicato e la pronta risposta sia un segnale importante pergli ...Oltre mille artisti (1063),autori delle canzoni che interpretano, hanno partecipato alle ... che condurrà alla rosa dei sedici finalisti, poi a quella degli ottoed infine al nome del ...É avvenuta lo scorso 20 gennaio l’estrazione finale del concorso “Sweet Home Gelsia”, il programma fedeltà ideato da Gelsia per essere ancora più vicina ai suoi clienti. Il contest a premi iniziato ad ...Da numero 114 del mondo, Karatsev ha scritto una pagina di storia per il tennis mondiale e per quello russo Nel primo quarto di finale del singolare maschile, il qualificato russo Aslan Karatsev ha ri ...