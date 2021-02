Turris-Palermo, accadde all’andata: al “Renzo Barbera“ finì 0-1 per i corallini. Il racconto del match (Di martedì 16 febbraio 2021) Zero a uno. È questo il risultato finale maturato al termine della disputata lo scorso 25 novembre allo Stadio “Renzo Barbera”.Stavolta sarà Turris-Palermo: un faccia a faccia tra due formazioni in continua lotta per guadagnarsi un posto per partecipare ai playoff. La classifica parla chiaro: i rosanero occupano attualmente l’ottavo posto a quota 30 punti. I campani, invece, il decimo posto con 28 punti. Alle spalle, risultati non del tutto esaltanti.all’andata, la compagine siciliana è apparsa stanca e poco lucida. La squadra di Roberto Boscaglia, infatti, non è mai riuscita ad imprimere ritmo e fluidità alla propria manovra, circolazione della sfera lenta e farraginosa, scarsa brillantezza nell'uno contro uno, poco dinamismo senza palla. Regolarmente schermata per vie centrali dalla densità campana, ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 febbraio 2021) Zero a uno. È questo il risultato finale maturato al termine della disputata lo scorso 25 novembre allo Stadio “”.Stavolta sarà: un faccia a faccia tra due formazioni in continua lotta per guadagnarsi un posto per partecipare ai playoff. La classifica parla chiaro: i rosanero occupano attualmente l’ottavo posto a quota 30 punti. I campani, invece, il decimo posto con 28 punti. Alle spalle, risultati non del tutto esaltanti., la compagine siciliana è apparsa stanca e poco lucida. La squadra di Roberto Boscaglia, infatti, non è mai riuscita ad imprimere ritmo e fluidità alla propria manovra, circolazione della sfera lenta e farraginosa, scarsa brillantezza nell'uno contro uno, poco dinamismo senza palla. Regolarmente schermata per vie centrali dalla densità campana, ...

