Troppi contagi | il primo cittadino di Pomigliano chiude gli istituti scolastici

Sara_fromArda : RT @Mr_Ozymandias: Ieri si chiudeva perché c'erano troppi contagi. Oggi si tiene chiuso perché ci sono troppi morti. Domani continueranno a… - Massimi8900 : RT @Mr_Ozymandias: Ieri si chiudeva perché c'erano troppi contagi. Oggi si tiene chiuso perché ci sono troppi morti. Domani continueranno a… - zengalorenzo : RT @Mr_Ozymandias: Ieri si chiudeva perché c'erano troppi contagi. Oggi si tiene chiuso perché ci sono troppi morti. Domani continueranno a… - Dan03621335 : RT @Mr_Ozymandias: Ieri si chiudeva perché c'erano troppi contagi. Oggi si tiene chiuso perché ci sono troppi morti. Domani continueranno a… - Miniver841 : RT @Mr_Ozymandias: Ieri si chiudeva perché c'erano troppi contagi. Oggi si tiene chiuso perché ci sono troppi morti. Domani continueranno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi contagi

Il Mattino

A questo si aggiunge la preoccupazione crescente per l'aumento dei, che rischia di travolgere per primo proprio il mondo della scuola. Covid, variante inglese in tutte le sei province in ...Scuole chiuse fino a sabato 20 febbraio a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli:Covid. Lo ha deciso il sindaco del comune vesuviano, Gianluca Del Mastro, nell'ordinanza firmata ieri per cercare di arginare il rischio contagio, "in considerazione dell'aggravarsi del ...Scuole chiuse fino a sabato 20 febbraio a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli: troppi contagi Covid. Lo ha deciso il sindaco del comune vesuviano, Gianluca Del Mastro, nell’ordinanza firmata ier ...Non si può continuare con la costante oscillazione tra negazione del problema e restrizioni a casaccio, delirante propaganda sul modello italiano e caccia all’untore per le strade dello shopping, auto ...