Trombetti: Il Napoli ha scelto di giocare come meglio gli si addice, da provinciale (Di martedì 16 febbraio 2021) Su Repubblica Napoli Guido Trombetti torna sulla partita di campionato tra Napoli e Juventus, vinta dagli uomini di Gattuso. Una vittoria conseguenza sicuramente della delusione offerta dal gioco della Juve, ma anche dalla scelta di Gattuso di giocare come meglio si addice al Napoli, ovvero da provinciale. “Certamente la Juve ha deluso molto. Innanzitutto nei suoi giocatori più celebrati, Ronaldo e Morata. A conferma della schizofrenia di questo campionato ha giocato male a Napoli proprio quando sembrava essere rientrata nella lotta per lo scudetto. Ma occorre sottolineare che la pessima prova della Juve è certamente anche merito del Napoli. Che ha scelto di giocare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 febbraio 2021) Su RepubblicaGuidotorna sulla partita di campionato trae Juventus, vinta dagli uomini di Gattuso. Una vittoria conseguenza sicuramente della delusione offerta dal gioco della Juve, ma anche dalla scelta di Gattuso disial, ovvero da. “Certamente la Juve ha deluso molto. Innanzitutto nei suoi giocatori più celebrati, Ronaldo e Morata. A conferma della schizofrenia di questo campionato ha giocato male aproprio quando sembrava essere rientrata nella lotta per lo scudetto. Ma occorre sottolineare che la pessima prova della Juve è certamente anche merito del. Che hadi...

napolista : Trombetti: Il Napoli ha scelto di giocare come meglio gli si addice, da provinciale Su Repubblica Napoli. “Zero tir… - PetrelliFlavia : RT @rep_napoli: L’impresa di Draghi per rilanciare il Sud [di Guido Trombetti] [aggiornamento delle 19:25] - rep_napoli : L’impresa di Draghi per rilanciare il Sud [di Guido Trombetti] [aggiornamento delle 19:25] - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: Lozano è un’ira di dio. Non ha ancora sbagliato una partita Dialogo tra Gridelli e Trombetti. La pessima prova della Juve è… - napolista : Lozano è un’ira di dio. Non ha ancora sbagliato una partita Dialogo tra Gridelli e Trombetti. La pessima prova dell… -