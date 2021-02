Troest gela la Cavese | la Juve Stabia rimonta e si aggiudica il derby

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’Tirreni (Sa) – Lasiilsuperando per 2 a 1 laal “Simonetta Lamberti” nell’anticipo della 25a giornata di Serie C. Un successo inper le vespe perché a passare in vantaggio, nel primo tempo, sono i padroni di casa grazie alla rete messa a segno da Bubas. La formazione di Padalino reagisce e prima dello scadere del tempo riequilibra il match con un calcio di rigore trasformato da Marotta. La definitiva rete permette alladi portare a casa i tre punti la realizza Magnusa soli quattro minuti dal novantesimo. Una vittoria importante per le vespe che scavalcano il Palermo in classifica piazzandosi all’ottavo posto. Non lascia l’ultima ...