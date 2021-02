Trionfo per Mina Settembre, Serena Rossi: “Vorrei non finisse mai, ma…” (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Se Mina è entrata nel cuore di tutti voi è anche merito di questa incredibile squadra. “Per oltre 130 giorni abbiamo condiviso freddo gelido, caldo afoso, emergenza Covid, pizze fritte, tramonti, emozioni forti di un anno di un anno che non dimenticherò mai”. Un video, un’emoticon col cuore rosso e l’hashtag #MinaSettembre. Serena Rossi così saluta il pubblico sui suoi canali social e ringrazia la troupe all’indomani dell’ultima puntata della fiction ‘napoletana’ che la incorona regina di ascolti. Anche il finale della prima stagione, domenica sera, è stata un Trionfo. Oltre sei milioni e mezzo di spettatori. Gli sceneggiatori, guidati da Fabrizio Cestaro, sono infatti già sulla seconda stagione della serie liberamente tratta dai romanzi di Maurizio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Seè entrata nel cuore di tutti voi è anche merito di questa incredibile squadra. “Per oltre 130 giorni abbiamo condiviso freddo gelido, caldo afoso, emergenza Covid, pizze fritte, tramonti, emozioni forti di un anno di un anno che non dimenticherò mai”. Un video, un’emoticon col cuore rosso e l’hashtag #così saluta il pubblico sui suoi canali social e ringrazia la troupe all’indomani dell’ultima puntata della fiction ‘napoletana’ che la incorona regina di ascolti. Anche il finale della prima stagione, domenica sera, è stata un. Oltre sei milioni e mezzo di spettatori. Gli sceneggiatori, guidati da Fabrizio Cestaro, sono infatti già sulla seconda stagione della serie liberamente tratta dai romanzi di Maurizio ...

