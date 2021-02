Treni | vandali sulle linee bergamasche Finestrini distrutti | soppresse tre corse

webecodibergamo : Vandalismi sui treni nella giornata di lunedì - panigotto : Una volta i vandali scrivevano sui treni. Adesso li cancellano ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Treni vandali

L'Eco di Bergamo

...oltretutto non sono stati compiuti su deifermi in stazione ma su un convoglio in movimento, carico di passeggeri, e che per questo potevano avere ripercussioni ancora più gravi. I sei, ...... cioè uno deipiù utilizzati dai pendolari. Ma per quanto riguarda la linea Lecco - Milano la ...sul treno fermo a Colico: individuati e denunciati cinque giovani 'Adesso, invece, ci è ...Trenord: finestrini rotti su due convogli verso Brescia e problemi sulla via Carnate. La società: nel 2019 spesi un milione e mezzo di euro solo per rimuovere i graffiti ...In particolare, sulla linea Bergamo-Brescia è stata soppressa per la rottura di finestrini la corsa 10101 (Bergamo 13.42-14.36), mentre per la stessa ragione stato necessario chiudere e mettere in sic ...