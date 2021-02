Trasporto pubblico locale, la Regione Campania acquista altri 50 pullman (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta Regionale, nella riunione di oggi, con un finanziamento di circa 25 milioni, ha deliberato l’acquisto di altri 50 pullman da destinare al Trasporto pubblico locale in Campania. Complessivamente, sono oltre 1000 i nuovi autobus previsti dal piano di rinnovo del parco mezzi regionale. Di questi, circa 500 sono già in esercizio, mentre altri 200 autobus andranno su strada entro i primi sei mesi del 2021. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta Regionale, nella riunione di oggi, con un finanziamento di circa 25 milioni, ha deliberato l’acquisto di50da destinare alin. Complessivamente, sono oltre 1000 i nuovi autobus previsti dal piano di rinnovo del parco mezzi regionale. Di questi, circa 500 sono già in esercizio, mentre200 autobus andranno su strada entro i primi sei mesi del 2021. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

